La ligne de crédit destinée au financement des projets dans les domaines de l’économie verte, l’économie bleue et l’économie circulaire a été lancée, officiellement, a annoncé le ministère de l’Environnement, dans un communiqué publié mardi.

Cette ligne, dotée d’une enveloppe de 20 millions de dinars (MD), mettra à la disposition des jeunes promoteurs désirant créer leurs propres projets, ainsi que les différents types d’entreprises, y compris les entreprises communautaires, des crédits d’investissement à des conditions privilégiés. La finalité est de booster l’investissement durable, la création de postes d’emploi, le soutien des initiatives écologiques, et le renforcement de la résilience de l’économie nationale, face aux défis environnementaux et climatiques.

Sont éligibles au es financement de cette ligne de crédit, les porteurs de projets de l’économie verte (agriculture biologique, tourisme écologique, gestion intégrée des déchets…), de l’économie bleue (pêche durable, protection des systèmes écologiques marins, valorisation des ressources hydrauliques…) et de l’économie circulaire (valorisation des déchets…).

Les crédits octroyés doivent ne pas dépasser 50% des besoins de financement de projets, avec un seuil fixé à 500 mille dinars, pour chaque bénéficiaire. Le remboursement se fera avec un taux d’intérêt égal à celui appliqué sur le marché monétaire, sur une période de 10 ans, avec 3 ans de grâce.

Plusieurs banques ont adhéré à la convention de ladite ligne de crédit, à savoir la STB, la BNA, la BH, la BTS, la BTE, Attijari Bank, l’ATB, et la BIAT.