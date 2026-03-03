Le Comité national olympique tunisien (CNOT) organisera le dimanche 5 avril 2026, au Parc Ennahli à Tunis, une grande manifestation ouverte au public pour célébrer la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Placée sous le thème « Le sport : créer des opportunités, briser les barrières ! », cette manifestation gratuite visera à promouvoir l’inclusion et la cohésion sociale par l’activité physique.

Annoncé sur les réseaux sociaux du CNOT, cet événement populaire se veut un temps fort pour démontrer le rôle essentiel du sport en tant que levier de développement durable et de rapprochement entre les peuples, et se déroulera en présence des instances dirigeantes du sport national.

Un programme riche et varié, destiné à tous les âges, rythmera les festivités. Il comprendra notamment des activités sportives inclusives, une randonnée écologique, des animations scéniques, des jeux coopératifs pour enfants, ainsi que des parcours relais et des défis en équipe.

Parallèlement aux activités ludiques, un espace dédié à la santé et à l’éducation proposera des ateliers participatifs sur le thème « Comment le sport peut contribuer au développement durable et à la paix ». Le public pourra également bénéficier de consultations médicales gratuites, comprenant des tests cardiologiques, afin d’encourager une pratique sportive saine et préventive.