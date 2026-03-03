L’Université de la Manouba (UMA) a signé, le 27 février 2026, un accord-cadre de partenariat avec l’Alliance française de Tunis (AFT).

Cet accord vise à faciliter l’accès des étudiants, du personnel administratif et des enseignants de l’UMA aux formations et certifications en langue française, ainsi qu’à promouvoir les échanges culturels et académiques entre les deux institutions.

Selon les canaux officiels de l’UMA, Ce rapprochement s’inscrit pleinement dans la stratégie d’ouverture de l’université sur son environnement culturel et académique, au service de l’ensemble de la communauté universitaire.

La convention a été signée par le Président de l’Université de La Manouba, Ameur Cherif, et le Président de l’Association franco-tunisienne interculturelle de Tunis / Alliance française de Tunis, Mohamed Aissaoui.