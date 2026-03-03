Alors que le pays profite d’une douceur printanière, une dégradation nuageuse se dessine par le Nord-Ouest, portée par des vents de secteur Sud-Est localement forts. Entre visibilité réduite au Sud et pluies éparses, la prudence est de mise sur les côtes.

Une douceur thermique contrastée

La Tunisie connaît en ce début mars des températures contrastées mais globalement clémentes. Selon les dernières prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM), le thermomètre affichera entre 17 et 22°C sur les zones côtières et les hauteurs de l’Ouest. Le reste du territoire bénéficiera de maximales plus élevées, oscillant entre 23 et 27°C, marquant une transition saisonnière bien installée.

Dégradation pluvieuse par le Nord-Ouest

Si la matinée reste marquée par un ciel partiellement nuageux, l’analyse des masses d’air indique une densification des nuages dès l’après-midi. Le Nord-Ouest du pays sera le premier touché par des pluies éparses, signalant l’arrivée d’une perturbation locale.

Risques côtiers et phénomènes de sable au Sud

Le facteur climatique le plus marquant de cette journée reste l’activité éolienne. Un vent de secteur Sud-Est souffle avec une intensité relativement forte à forte près des côtes. Cette dynamique atmosphérique génère deux conséquences majeures :