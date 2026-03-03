Le Tunisien Moez Echargui, classé 141e mondial, a été éliminé au premier tour des qualifications du tournoi américain d’Indian Wells, épreuve de la catégorie Masters 1000. Lundi soir, il s’est incliné face à l’Argentin Román Andrés Burruchaga, 96e au classement ATP, au terme d’un match disputé en trois sets.

La rencontre s’est conclue sur le score de 2 sets à 1 en faveur de Burruchaga (6-7, 6-4, 6-7). Les trois manches se sont jouées sur des écarts serrés, illustrant l’intensité d’un duel longtemps indécis. Echargui a cédé dans les moments clés, malgré une résistance constante.

Un duel en trois manches très disputé

Le premier set s’est achevé au jeu décisif, remporté par l’Argentin. Le Tunisien est ensuite parvenu à rétablir l’équilibre en s’adjugeant la deuxième manche. La décision s’est finalement faite dans un troisième set, de nouveau conclu au tie-break, à l’avantage de Burruchaga.

Cette défaite met fin au parcours de Moez Echargui dans les qualifications, l’empêchant d’accéder au tableau principal du tournoi californien. Elle intervient face à un adversaire mieux classé, mais au terme d’un match où les deux joueurs sont restés proches l’un de l’autre jusqu’au dernier point.

Le cadre prestigieux d’Indian Wells

Le tournoi d’Indian Wells, disputé en Californie, se joue sur surface dure. Il figure parmi les rendez-vous majeurs du calendrier ATP. L’épreuve est dotée d’un prize-money d’environ 9,415 millions de dollars, ce qui en fait l’un des tournois les mieux dotés hors Grand Chelem.

Pour Moez Echargui, cette élimination précoce marque un arrêt dans une compétition relevée, où l’accès au tableau principal passe par des qualifications exigeantes. Le Tunisien quitte Indian Wells sans victoire, après une opposition équilibrée face à un joueur du top 100 mondial.