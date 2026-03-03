L’Inter Milan conserve la tête du Championnat d’Italie à l’issue de la 27e journée. Les Nerazzurri totalisent 67 points en 27 matches après leur victoire face au Genoa (2-0) samedi. L’AC Milan suit avec 57 points, tandis que Naples complète le podium avec 53 unités.

L’Inter solide, Milan suit

Samedi, l’Inter s’est imposée 2-0 contre le Genoa et maintient dix points d’avance sur l’AC Milan. Les Rossoneri ont également gagné dimanche sur la pelouse de la Cremonese (2-0).

Naples a pris trois points à Vérone (2-1) et reste troisième. L’AS Rome, tenue en échec par la Juventus Turin (3-3), occupe la quatrième place avec 51 points. Côme (48 pts) et la Juventus (47 pts) complètent le top 6.

Résultats marquants du week-end

Plusieurs rencontres ont animé cette 27e journée. Sassuolo a battu l’Atalanta Bergame (2-1). Torino s’est imposé face à la Lazio Rome (2-0). Bologne est allé gagner à Pise (1-0), tandis que l’Udinese a dominé la Fiorentina (3-0). Vendredi, Parme et Cagliari s’étaient neutralisés (1-1).

Au classement, l’Atalanta reste septième (45 pts), devant Bologne (39 pts) et Sassuolo (38 pts). L’Udinese remonte à la dixième place avec 35 points.

Bas de tableau : Pise et Vérone en difficulté

En bas de classement, Pise et Vérone ferment la marche avec 15 points chacun. Lecce, Cremonese et Fiorentina comptent 24 points et restent sous la menace. Genoa (27 pts), Torino (30 pts) et Cagliari (30 pts) gardent une marge limitée.

Après 27 journées, l’Inter creuse l’écart en tête, tandis que la lutte reste ouverte pour les places européennes et le maintien.