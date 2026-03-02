L’Italien Luciano Darderi, 21e joueur mondial, a remporté dimanche le tournoi ATP 250 de Santiago au Chili. Il s’agit de son cinquième titre sur le circuit professionnel. En finale, il a battu l’Allemand Yannick Hanfmann (81e mondial) en deux sets serrés, 7-6 (8/6), 7-5.

Une finale disputée

La rencontre a été très équilibrée. Darderi, tête de série n°2, a dû s’employer pour emporter le premier set au tie-break 8-6. Le deuxième set a été tout aussi disputé, avec Darderi breakant Hanfmann dans les derniers jeux pour conclure à 7-5. Cette victoire confirme sa régularité sur le circuit et sa capacité à s’imposer dans les tournois ATP 250.