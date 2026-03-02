Des journées de coopération “Technologie et Affaires” seront organisées par l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), coordinateur du consortium Entreprise Europe Network Tunisie ( EEN Tunisie) en collaboration avec le réseau Enterprise Europe Network, et ce en marge du salon international dédié à l’Industrie 4.0 Hannover Messe 2026.

Il s’agit, selon l’APII, d’un événement international de matchmaking B2B, en format hybride, conçu pour connecter PME, startups et organismes de recherche et développement avec des partenaires technologiques et commerciaux du monde entier. Au programme de ces journées, des rencontres B2B du 20 au 23 avril 2026 au parc des expositions de Hannover (Allemagne), et des rencontres B2B en ligne les 5 et 6 mai 2026.

Ces rencontres permettront aux PME, startups et organismes de R&D participants de nouer des collaborations commerciales, de développer des projets de recherche et de favoriser le transfert de technologies. Les thématiques retenues pour ces journées sont l’automatisation et la digitalisation industrielle, l’intelligence artificielle et la data, la fabrication intelligente et l’ingénierie avancée, les systèmes énergétiques et la production durable.

Les entreprises et les organismes intéressés doivent s’inscrire avant le 24 avril via le lien.

Rappelons qu’une délégation d’entreprises tunisiennes conduite par l’APII prendra part à la foire mondiale dédiée à l’Industrie 4.0 “Hannover Messe” qui aura lieu du 20 au 24 avril 2026 en Allemagne. Cette participation s’inscrit dans le cadre de l’initiative nationale axée sur la transition numérique en Tunisie “Vers une Industrie 4.0”.

Hannover Messe est le plus grand salon de la technologie industrielle au monde. Depuis sa première édition en 1947, l’événement rassemble chaque printemps tous les thèmes clés de la chaîne de valeur ajoutée industrielle et présente les innovations industrielles les plus récentes. Le prix Hermes Award, qui récompense les innovations technologiques importantes est décerné lors de ce salon.