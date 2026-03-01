Alors que des incertitudes majeures planent sur la navigabilité du détroit d’Ormuz depuis le 28 février 2026, les marchés énergétiques mondiaux basculent dans une phase de turbulences extrêmes. Entre annonces de blocage par les autorités iraniennes et démentis diplomatiques, le cours du Brent bondit de 10%, ravivant le spectre d’un choc pétrolier structurel.

Un statut hybride entre paralysie et confusion

La situation dans le détroit d’Ormuz, point de passage de 20% de la consommation mondiale de pétrole, est actuellement marquée par un flou stratégique. Si des messages de l’IRGC (Gardiens de la révolution) indiquent une interdiction formelle de transit, les relais diplomatiques européens nuancent l’officialisation de cette fermeture. Pourtant, sur le terrain, la réalité est sans appel : les armateurs, privilégiant la sécurité des équipages, ont massivement suspendu leurs mouvements.

Embouteillage historique dans le Golfe

Les données de suivi maritime sont alarmantes. Selon Reuters et S&P Global, au moins 150 pétroliers et méthaniers sont actuellement à l’arrêt, jetant l’ancre de part et d’autre du goulot d’étranglement. Ce blocage ne concerne pas uniquement l’or noir ; le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), notamment en provenance du Qatar, est également pris au piège, menaçant les chaînes d’approvisionnement énergétique globales.

Vers un baril à 100 dollars ?

La réaction des marchés ne s’est pas fait attendre. Le 1er mars, le Brent a enregistré une hausse fulgurante de 10%, s’échangeant autour de 80 dollars. Les analystes redoutent désormais une escalade vers le seuil psychologique des 100 dollars si l’obstruction persiste. Avec une perte nette estimée entre 8 et 10 millions de barils par jour, les capacités de contournement via les pipelines existants s’avèrent largement insuffisantes pour éponger le déficit d’offre.

Ondes de choc collatérales

Au-delà du prix à la pompe, c’est toute l’économie logistique qui vacille. L’explosion des primes d’assurance maritime et les risques de congestion prolongée font craindre un retour de l’inflation importée. Comme le souligne Le Monde, l’économie mondiale, encore fragile, se retrouve face à un test de résilience majeur face à ce nouveau goulot d’étranglement géopolitique.