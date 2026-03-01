La 22e journée de la Ligue 1 tunisienne a confirmé la solidité du duo de tête. L’Espérance ST s’impose 3-0 à Béja face à l’Olympique Béja et conserve la première place avec 50 points. Le Club Africain répond par un large succès 5-0 contre l’ES Métlaoui à Radès et reste à deux longueurs (48 pts).

À Béja, Jack Diarra (45), Kouceila Boualia (67) et Achraf Jabri (71) offrent un succès net aux “Sang et Or”. À Radès, Hamza Khadhraoui (1), Firas Chaouat (45), Aymen Harzi (76), Ghaith Zaalouni (88) et Oussema Shili (90+2) signent la démonstration clubiste.

Le Stade Tunisien et le CS Sfaxien suivent

Le Stade Tunisien s’impose 4-0 à La Marsa face à l’AS Marsa. Aminallah Haboubi (34 sp), Youssef Saafi (42), Wael Ouerghemmi (59) et Youssef Dheflaoui (84) assurent le succès. Les Bardolais totalisent 44 points et confortent leur troisième place.

À Sfax, le CS Sfaxien bat l’AS Gabès 1-0 grâce à Omar Ben Ali (81). Les Noir et Blanc restent quatrièmes avec 42 points.

Matches nuls et victoires serrées

À Bizerte, le CA Bizertin et l’US Monastir se quittent sur un nul vierge (0-0). À Sousse, l’Etoile Sportive du Sahel l’emporte 1-0 face à l’AS Soliman sur un but contre son camp de Babacar Diarra (62).

Vendredi, la JS Omrane bat l’US Ben Guerdane 2-1 au Zouiten. À Zarzis, l’ES Zarzis et la JS Kairouan se neutralisent (1-1).

Classement : statu quo en tête

Après 22 journées, l’Espérance ST (50 pts) devance le Club Africain (48). Le Stade Tunisien (44) et le CS Sfaxien (42) complètent le quatuor de tête. En bas de tableau, l’AS Soliman ferme la marche avec 13 points.