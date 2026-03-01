En 1910, alors que la révolution industrielle battait son plein, une vision optimiste de l’avenir dominait les cercles intellectuels : celle d’une libération quasi totale de l’homme face au labeur physique. L’avènement de l’électricité et de l’automatisation naissante laissait présager une chute drastique du temps de travail, promettant à l’horizon 2010 une société où l’ouvrier ne serait plus qu’un simple surveillant de cadrans, opérant à peine trois heures par jour. Pourtant, un siècle plus tard, la réalité est tout autre. Comment expliquer ce décalage saisissant entre les projections utopistes et la réalité de la semaine de 35 ou 40 heures ?

Le paradoxe de la productivité et la société de consommation

La logique de 1910 semblait implacable : si une machine remplace dix hommes en produisant davantage, le temps de travail humain devrait logiquement diminuer en conséquence. Cette équation linéaire ignorait cependant un facteur crucial : l’avènement de la société de consommation.

Au lieu de réduire le temps de travail pour profiter de la productivité, la société a décuplé sa demande de biens et de services. Le surplus de production n’a pas libéré l’humain, mais a nourri une nouvelle frénésie de consommation. Les penseurs de l’époque imaginaient qu’une fois les besoins primaires automatisés, l’humanité se consacrerait aux arts et aux sciences. Ils n’avaient pas anticipé que le concept de “besoin” deviendrait élastique.

L’utopie du “temps libéré” et du crédit social

Certains visionnaires allaient jusqu’à prédire une semaine de travail concentrée sur trois jours seulement. Le reste du temps aurait été dédié à la culture physique et à l’éducation permanente. Dans cette vision, la notion de “chômage” était inexistante ; on parlait plutôt de “temps libéré” partagé équitablement.

Plus audacieux encore, certains imaginaient la fin de l’étalon-or au profit d’un système de “crédit social”. La machine produisant la richesse, l’État distribuerait des bons de consommation. En 2010, le travail n’aurait plus été une nécessité de survie, mais une contribution volontaire à la nation, la survie étant garantie par l’abondance mécanique.

Conclusion : L’angle mort de la croissance infinie

Le véritable échec de la prédiction de 1910 réside dans la méconnaissance de la psychologie économique. Ces utopistes pensaient que les besoins humains étaient finis. Ils n’avaient pas prévu que 2010 inventerait de nouveaux besoins — smartphones, abonnements, services numériques complexes — qui obligeraient l’homme moderne à maintenir, voire augmenter, son temps de travail pour les financer. C’est la “loi de Parkinson” : le travail s’étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement, et la consommation s’étend pour absorber la productivité disponible.

EN BREF Prévisions 1910 : Une journée de travail de 2 à 4 heures maximum en 2010.

Une journée de travail de 2 à 4 heures maximum en 2010. Transformation : Transition radicale du travail manuel vers la supervision technique.

Transition radicale du travail manuel vers la supervision technique. Objectif initial : Le loisir devait devenir la norme sociale, le travail une option.

Le loisir devait devenir la norme sociale, le travail une option. Erreur de calcul : La sous-estimation de l’explosion des besoins de services et de la bureaucratie.

La sous-estimation de l’explosion des besoins de services et de la bureaucratie. Leçon économique : Les besoins humains ne sont pas finis ; la consommation a épongé les gains de productivité.