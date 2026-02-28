Le Moyen-Orient bascule dans une nouvelle ère d’incertitude ce samedi 28 février 2026. Des explosions massives ont secoué la capitale iranienne, Téhéran, faisant suite à l’annonce par Israël d’une frappe qualifiée de « préventive » contre des cibles iraniennes. Cette action coordonnée marque une rupture majeure dans la stabilité régionale, ravivant les craintes d’un embrasement généralisé.

Israël Katz déclare l’état d’urgence national

En réaction immédiate, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire israélien. Les mesures restrictives sont drastiques : fermeture des écoles, suspension des activités non essentielles et activation des protocoles de protection civile. Parallèlement, l’espace aérien israélien a été totalement fermé, signe de la gravité de la menace perçue par Jérusalem. Si les dégâts réels en Iran font encore l’objet d’évaluations contradictoires, les informations concordantes font état de frappes sur plusieurs zones stratégiques du pays.

Washington confirme des « opérations de combat majeures »

Quelques heures après l’annonce israélienne, la Maison Blanche est montée en première ligne. Le président américain Donald Trump a officiellement confirmé que les États-Unis menaient des « opérations de combat majeures » en territoire iranien. Selon les premières informations rapportées par Reuters, ces frappes visent spécifiquement les infrastructures de missiles et les éléments navals de la République islamique.

L’administration américaine reconnaît explicitement le risque de pertes humaines dans ses rangs, soulignant l’intensité de cet engagement. Cette action conjointe avec Israël, dans un contexte de tensions exacerbées autour du dossier nucléaire et balistique iranien, témoigne d’une volonté occidentale de neutraliser les capacités de projection de Téhéran.

Le monde en alerte face au risque de riposte

La situation reste extrêmement volatile. Alors que les autorités israéliennes et américaines sont en état d’alerte maximale face à d’éventuelles représailles par missiles ou drones, les réactions officielles de Téhéran demeurent fragmentaires. La communauté internationale scrute avec inquiétude la capacité de riposte iranienne, qui pourrait cibler directement Israël ou des intérêts américains dans la région.