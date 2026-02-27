La Bourse de Tunis a clôturé la séance de ce vendredi 27 février 2026 sur une note positive, confirmant la dynamique haussière qui caractérise ce début d’année. Porté par la performance des secteurs bancaire et industriel, le Tunindex a franchi un nouveau jalon symbolique en atteignant un plus haut annuel, témoignant d’une confiance renouvelée des investisseurs dans un contexte de progression maîtrisée.

Un nouveau record pour le Tunindex

Le marché actions a démontré sa résilience en affichant une progression de 0,34 %, hissant l’indice de référence, le Tunindex, à 15 174,64 points. Cette performance permet au marché d’enregistrer une progression impressionnante de 12,82 % depuis le début de l’année (YTD). Dans le même temps, le Tunindex 20 a également progressé de 0,43 %, clôturant à 6 734,94 points.

Cette ascension s’inscrit dans une logique de croissance structurée, caractérisée par une rotation sectorielle dynamique plutôt qu’un emballement généralisé.

Les financières et l’industrie aux commandes

La séance a été marquée par une concentration des flux sur des secteurs clés. Le compartiment Industries a enregistré la meilleure performance sectorielle avec une hausse de 1,45 %, largement porté par la flambée de SOTUVER (+5,41 %).

Les Banques (+0,45 %), locomotives traditionnelles de la cote, ont joué leur rôle de socle directionnel, maintenant le marché dans une tendance constructive. Parmi les valeurs les plus échangées, ONE TECH HOLDING a dominé les échanges avec 2,34 MD TND, suivie de près par SOTUVER (1,63 MD TND) et la BNA (1,17 MD TND).

Une liquidité saine et disciplinée

Le volume des échanges a atteint 12,58 MD TND pour cette séance, dont 12,42 MD TND sur le marché principal des actions. Bien que modéré, ce niveau de liquidité indique une participation saine et une absence d’excès spéculatif. La largeur du marché, avec 33 valeurs en hausse contre 20 en baisse, confirme un appétit pour le risque mesuré.

Les prises de bénéfices observées sur certains titres, notamment TUNIS RE (-4,50 %) et SANIMED (-4,11 %), ont été rapidement absorbées, signe de la solidité sous-jacente du marché.

Principaux indicateurs de la séance

Indicateur Niveau / Valeur Variation / Commentaire TUNINDEX 15 174,64 pts +0,34 % │ +12,82 % YTD TUNINDEX20 6 734,94 pts +0,43 % │ +12,71 % YTD Plus haut annuel (TUNINDEX) 15 174,64 pts Atteint le 27/02/2026 Plus bas annuel (TUNINDEX) 13 119,98 pts 08/01/2026 Capitaux traités – séance (Total marché) 12,58 MD TND Séance du jour uniquement Capitaux traités – titres de capital 12,42 MD TND Marché principal actions Capitaux cumulés annuels 764,91 MD TND +96,00 % vs 2025 Nombre de transactions – séance 2 791 Activité modérée Capitalisation boursière 39 524 MD TND +0,21 % jour │ +14,01 % annuelle Top 3 secteurs les plus actifs Banques / Industries / Agroalimentaire Flux concentrés sur les financières et les industrielles Top 3 hausses SOTUVER / SITS / WIFACK INT BANK +5,41 % / +4,49 % / +4,48 % Top 3 baisses TUNIS RE / SANIMED / CIMENTS DE BIZERTE –4,50 % / –4,11 % / –4,08 %