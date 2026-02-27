Une séance de travail, tenue jeudi au siège du ministère du tourisme, a été consacrée au suivi de la mise en œuvre du plan de promotion sur les marchés extérieurs et à l’examen de la participation tunisienne aux grands événements et salons internationaux tels que le salon de la Bourse Internationale du Tourisme (ITB Berlin).

La réunion a, également, porté sur les recommandations et propositions visant à encourager davantage les investissements dans le secteur et à renforcer l’activité touristique pour la prochaine période.

Au cours de cette séance, présidée par le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, les participants ont évoqué la contribution des établissements touristiques aux efforts de propreté et d’entretien de l’environnement et le plan d’actions pour stimuler l’investissement et accélérer la réalisation de projets de qualité afin d’augmenter la capacité d’hébergement dans les différentes régions.

La réunion, à laquelle ont participé plusieurs cadres du ministère et de l’Office du Tourisme, a été l’occasion pour souligner la nécessité de réviser les normes au niveau des établissements touristiques et de les moderniser pour répondre aux exigences des clients tunisiens et étrangers ainsi que d’améliorer la qualité des services et la compétitivité.

Il s’agit, également, de renforcer les liaisons aériennes et de développer le transport touristique terrestre intérieur.

Les participants ont insisté sur l’avancement des préparatifs pour l’événement “Tunis, capitale du tourisme arabe pour l’année 2027”, le développement de l’animation touristique en adoptant une nouvelle approche et le suivi de l’activité des voyages de la Omra, tout en poursuivant les campagnes de sensibilisation sur la nécessité de traiter exclusivement avec des agences de voyages agréées pour garantir la protection des droits des citoyens.