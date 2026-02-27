L’artiste-plasticien Nizar Megdiche a été lu nouveau Secrétaire général de l’Union des Artistes Plasticiens Tunisiens (UAPT) en remplacement de Wissem Gharsallah.

L’UAPT a dévoilé mercredi la composition du nouveau Bureau directeur de l’UAPT pour la période 2026-2029 suite aux résultats de l’Assemblée générale élective organisée le 21 février 2026 avec plus de 200 participants dont 181 votants ayant élu les 7 artistes-plasticiens qui ont présenté leur candidature.

Voici la composition du nouveau Bureau de l’UAPT

– Nizar Megdiche : Secrétaire général (177 voix)

– Mohamed Melki : Secrétaire général adjoint (102 voix)

– Saber Bahri : Trésorier (96 voix)

– Baker Ben Frej – Trésorier adjoint (86 voix)

– Souad Mahbouli – Chargée de relations intérieures et extérieures (102 voix)

– Fateh Ben Ameur – Chargé des séminaires et manifestations (72 voix)

– Salma Ben Saleh – Chargée de l’information (91 voix)