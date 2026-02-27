La Société régionale de transport de Gafsa (SRT-El Kawafel) a renforcé, jeudi, son parc roulant par 25 nouveaux autobus articulés destinés au transport urbain dans les gouvernorats de Gafsa, Sidi Bouzid et Tozeur.

Cet investissement, dont le coût s’élève à 11,5 millions de dinars, s’inscrit dans le cadre d’un marché public conclu entre le ministère du transport et un fournisseur chinois au titre du budget 2025, a indiqué, le chef du département de l’exploitation au sein de la société, Salah Jaaidi.

Il a précisé que 10 bus ont été alloués au gouvernorat de Gafsa, 10 autres à celui de Sidi Bouzid et cinq unités à Tozeur, conformément à des critères préétablis tenant compte du nombre de délégations, ainsi que du volume des usagers, élèves, étudiants et voyageurs, desservis par la SRT.

Ces acquisitions visent à élever le niveau de performance du transport public, qu’il soit scolaire, universitaire, urbain ou interurbain, en répondant aux besoins pressants des régions en matière de moyens de transport sûrs, fiables et confortables, a-t-il souligné.

Elles permettront également de rétablir le rythme normal des dessertes urbaines, d’en augmenter la fréquence et de réactiver plusieurs lignes restées longtemps à l’arrêt, notamment dans certaines délégations désormais reconnectées à leurs chefs-lieux, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministère du transport a lancé un appel d’offres international pour l’acquisition de 631 autobus au titre du budget 2026, dont 40 seront attribués à la Société régionale de transport (El Kawafel), à raison de, 25 autobus standards pour le transport urbain et 15 autobus climatisés destinés au transport interurbain.

La société examine en outre les offres relatives à l’achat de 8 autocars climatisés pour les lignes interurbaines et de 2 minibus urbains, dont la réception est prévue avant la fin de l’année.

Elle a également signé un contrat portant sur l’acquisition de 6 autobus urbains standards dans le cadre du budget 2025, avec une livraison attendue au cours de l’année 2026.