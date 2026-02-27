La Commission nationale d’octroi des avantages, relevant de l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA), a approuvé, jeudi, deux opérations d’investissement dans le gouvernorat de Nabeul, pour un montant global estimé à 19 millions de dinars. Ces projets concernent les secteurs des services agricoles, de la pêche et de l’aquaculture.

S’agissant des crédits fonciers, la commission a validé l’octroi de cinq prêts au profit de jeunes agriculteurs, pour une enveloppe globale de 884,6 mille dinars. Ces financements permettront l’acquisition de lots de terres agricoles d’une superficie totale de 59,9 hectares, situés dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et de Kasserine, en vue de la mise en place de nouveaux projets agricoles.