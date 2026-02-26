Une délégation d’investisseurs de nationalités arabes, chinoise, indienne, allemande, américaine et africaine, a effectué une visite de prospection en Tunisie pour explorer les opportunités d’investissement dans le pays, a indiqué l’Agence de promotion de l’investissement extérieur (FIPA).

Conduite par Jamel Gasmi, Tunisien résidant à l’étranger et président du groupe Africa International Business, accompagné de Nizar Janzouri, président de l’Association tunisienne « Vision et Horizons », la délégation a été reçue par le Directeur général de la FIPA, Jallel Tebib, au siège de l’Agence.

Lors de cette rencontre, Tebib a présenté un exposé détaillé sur le climat des affaires en Tunisie, mettant en avant les avantages comparatifs du pays et les perspectives prometteuses dans les secteurs prioritaires, notamment les industries mécaniques et électroniques, les composants automobiles et aéronautiques, ainsi que le textile.

Par ailleurs, des représentants de l’Office du commerce de la Tunisie ont présenté le projet de zone franche dédiée aux activités commerciales et logistiques à Ben Guerdane.

Au cours de leur séjour, les investisseurs ont effectué des visites de terrain adaptées à leurs centres d’intérêt et rencontré des structures spécialisées compétentes ainsi que des hommes d’affaires tunisiens.

Ces visites s’inscrivent dans la stratégie de la Tunisie visant à soutenir les projets d’investissement et de développement à forte rentabilité économique et sociale, a précisé la FIPA dans un communiqué.