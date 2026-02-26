Des rencontres professionnelles B to B, en ligne, entre des entreprises tunisiennes et une société kenyane leader dans le secteur de la distribution au Kenya seront organisées, du 03 au 05 mars 2026, par le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), en collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Nairobi.

L’intérêt de la société kenyane porte particulièrement sur l’huile d’olive, les olives, les pâtes alimentaires, les dattes et le papier hygiénique, a fait savoir le CEPEX. Les sociétés productrices tunisiennes souhaitant participer à ces rendez-vous en ligne doivent confirmer leur participation, avant le 28 février 2026, via le site du CEPEX.

D’après le CEPEX, l’urbanisation du Kenya, la croissance de la classe moyenne et l’essor de la grande distribution ont impliqué le développement de nouvelles habitudes de consommation. Le prix, l’accessibilité et les produits à connotation locale demeurent les principaux facteurs qui influencent l’achat des consommateurs. En complément, de nouveaux besoins ont émergé basés sur l’innovation du packaging, la qualité du produit et la valeur nutritionnelle.

Le Kenya compte environ 10 millions de consommateurs de classe moyenne et aisée. Le pays représente à lui seul 30% de l’ensemble des canaux de distribution de l’Afrique de l’Est, soit le double des marchés d’Afrique de l’Ouest. Il offre de fortes opportunités pour les opérateurs tunisiens notamment sur les produits transformés tels que l’huile d’olive.