Le deuxième tour du tournoi ATP 500 de Dubaï, disputé mercredi, a confirmé la solidité de plusieurs favoris, tout en réservant quelques surprises face à des joueurs mieux classés.

Auger-Aliassime et Medvedev assurent

Le Canadien Félix Auger-Aliassime (N.1) a dominé le Français Giovanni Mpetshi Perricard en deux sets maîtrisés (6-4, 6-4). Même efficacité pour le Russe Daniil Medvedev (N.3), vainqueur du Suisse Stan Wawrinka 6-2, 6-3.

Le Tchèque Jiří Lehečka (N.8) s’est imposé face à l’Espagnol Pablo Carreño Busta après un premier set accroché conclu au tie-break (7-6, 6-4).

Des matches serrés et des tie-breaks décisifs

Plusieurs rencontres ont basculé sur des points clés. L’Américain Jenson Brooksby a éliminé le Russe Karen Khachanov (N.7) en deux sets disputés (7-6, 6-4).

Le Russe Andrey Rublev (N.5) a dû livrer une bataille en trois manches face au Français Ugo Humbert pour s’imposer 6-4, 6-7, 6-3.

Les surprises du jour

Le Français Arthur Rinderknech a signé une performance notable en éliminant le Britannique Jack Draper (N.4) au terme d’un match très serré conclu en trois sets (7-5, 6-7, 6-4).

Le Tchèque Jakub Menšík (N.6) a dominé l’Australien Alexei Popyrin avec autorité (6-3, 6-2).

Enfin, le Néerlandais Tallon Griekspoor a créé la surprise en battant la tête de série N.2, le Kazakh Alexander Bublik, en deux sets (6-3, 7-6).

Un tableau qui se dessine

À l’issue de ce deuxième tour, plusieurs favoris restent en course tandis que certaines têtes de série quittent prématurément la compétition. Les prochains tours s’annoncent ouverts, avec des confrontations potentiellement équilibrées entre joueurs en forme.