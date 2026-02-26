Une réunion de travail tenue ce mercredi au ministère du Tourisme a été consacrée à l’examen de l’organisation d’un concours national pour la conception du logo et de l’identité graphique de l’événement « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 », reflétant la valeur et les dimensions promotionnelles et touristiques de cet événement.

La réunion, qui s’est déroulée sous la supervision du ministre du Tourisme, Sofiane Tkaya, a abouti à l’établissement d’un calendrier pour la publication du cahier des charges du concours national pour la conception du logo et de l’identité graphique ainsi que des différents supports marketing de l’événement « Tunis, capitale du tourisme arabe 2027 », et à la fixation des délais y afférents.

Les aspects organisationnels du concours, ses objectifs et ses critères techniques ont également été discutés, tout en soulignant que cette initiative marque le lancement d’une série de programmes et de projets parallèles avec différents ministères dans les domaines du patrimoine, du marketing numérique, de l’intelligence artificielle, des transports, de l’environnement, du sport, de l’éducation et d’autres domaines liés à cet événement, selon un communiqué du ministère.

Le ministre du Tourisme a souligné à cette occasion que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la préparation du programme « Tunis, capitale du tourisme arabe pour l’année 2027 » et vise à mettre en valeur les spécificités naturelles, culturelles, architecturales et patrimoniales matérielles et immatérielles de la destination tunisienne selon une approche visuelle contemporaine et renouvelée, en valorisant le rôle des compétences universitaires et des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que des encadrants, des chercheurs et des étudiants, dans la contribution aux programmes de promotion du rayonnement de la Tunisie à l’intérieur et à l’extérieur, et dans la promotion de la destination tunisienne.