La Maison Russe à Tunis a lancé un appel à candidatures pour des jeunes acteurs professionnels tunisiens pour participer au stage “InteRussia Theatre”, organisé dans le cadre du programme “Nouvelle Génération”. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de formation et d’ouverture internationale, offrant aux talents tunisiens une immersion au cœur de l’école russe de théâtre.

Le stage se déroulera du 24 août au 3 octobre 2026 à Moscou, et se tiendra en langue russe, avec une traduction simultanée assurée en anglais. Il s’adresse exclusivement aux acteurs tunisiens âgés de 21 à 35 ans disposant d’une maîtrise de l’anglais de niveau B2 minimum. La sélection s’effectuera sur concours, en deux étapes : l’examen des dossiers de candidature, suivi d’un entretien individuel avec l’organisme d’accueil. Les candidats remplissant l’ensemble des critères requis sont invités à soumettre leur candidature par voie électronique à l’adresse tunis@rs.gov.ru, en mentionnant impérativement en objet du message : InteRussia Theatre.

Ce stage, mentionne le Centre Russe des Sciences et de la Culture en Tunisie, constitue une opportunité pour les participants de se former aux techniques de l’école russe de théâtre, de prendre part à des masterclasses animées par des maîtres reconnus, d’assister à des représentations dans les plus grands théâtres de Moscou, et d’échanger avec de jeunes artistes venant de différents horizons.