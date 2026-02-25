Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Sofiane Tekaya, a souligné, mardi, la nécessité d’associer davantage les jeunes, les start-up et les créateurs de contenu aux stratégies de marketing numérique du secteur touristique.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les membres de « Destination Management Organization Tunis-Carthage » (DMO), le ministre a appelé à l’élargissement du réseau des partenaires actifs au sein de cette structure, réaffirmant l’engagement de son département à soutenir ses activités.

Il a également insisté sur l’importance de renforcer les initiatives en matière de propreté et de protection de l’environnement, estimant que ces efforts sont essentiels pour améliorer l’image de la destination tunisienne.

Les participants ont, pour leur part, présenté les principales actions menées par la DMO et évoqué sa contribution à l’élaboration du programme « Tunis, Capitale arabe du tourisme 2027 », destiné à mettre en valeur la richesse du patrimoine historique et architectural de la capitale.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’une approche participative adoptée par le ministère afin de renforcer l’attractivité de la Tunisie et de consolider son positionnement en tant que pôle culturel compétitif.

En Tunisie, les DMO, à l'instar de celles de Tunis-Carthage, de Jebel Dahar ou de Djerba, ont été créées dans le cadre de la stratégie nationale de développement touristique, avec pour mission de diversifier l'offre et de promouvoir un tourisme durable et responsable.