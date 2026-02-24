Le nombre des sociétés cotées ayant publié leurs rapports ESG (rapports sur les performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance) pour l’année 2024, a atteint 16, a fait savoir la Bourse de Tunis.

Il s’agit d’Assurances Maghrebia, Assurances Maghrebia Vie, BH Bank, Ennakl Automobiles, Délice Holding, OTH, PGH, SFBT, STAR, Tunisie Leasing et Factoring, Tunis Ré, Telnet Holding, UBCI, STB, Amen Bank et l’ATB.

Cette liste sera mise à jour après chaque nouvelle publication portée à la connaissance de la Bourse de Tunis.

En effet, la Bourse de Tunis et le Conseil du Marché Financier (CMF) ont publié en décembre 2021, un Guide du reporting Environnemental, Social et de Gouvernance (ESG) pour les sociétés, notamment cotées. Ce guide propose une matrice d’indicateurs pour une démarche progressive de reporting extra financier, portant sur les considérations environnementales, sociales et de gouvernance et vise à uniformiser la communication extra-financière.

A travers ce guide, les deux organismes visaient à favoriser l’adoption de la divulgation extra-financière, surtout auprès des fleurons de l’économie tunisienne afin de fédérer l’écosystème tunisien vers une nouvelle économie durable qui tient compte des besoins des générations futures et des impacts réels liés à des menaces qui traversent le monde entier.

Dans le même sillage, la Bourse de Tunis a affirmé son engagement à renforcer cette démarche, notamment, par l’élaboration de son premier rapport ESG au titre de l’exercice 2024 (Bourse de Tunis – Rapport ESG 2024) outre la continuation en collaboration avec l’IFC sur le programme d’accompagnement des sociétés cotées, uniformisant et généralisant ainsi l’adoption des politiques de suivi et de divulgation des performances en matière de durabilité.