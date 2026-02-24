Depuis son lancement en décembre 2022, le programme national pour l’entrepreneuriat féminin et l’investissement “RAÏDET”, a permis de financer 6 629 projets ayant généré près de 12 mille emplois directs.

Dans une réponse écrite adressée à la députée Mariem Cherif et publiée sur le site de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors a précisé avoir ciblé plus de 5 mille femmes dans le cadre d’un plan de communication et de sensibilisation couvrant 93 délégations et 132 imadas, afin de faire connaître le programme et ses objectifs.

Le ministère ajoute que le département a aussi œuvré à la promotion du programme “RAÏDET” à travers les médias et par la publication d’un ouvrage documentant des success stories de femmes ayant transformé leurs idées en projets concrets.

Il a, par ailleurs, ouvert aux bénéficiaires l’accès à des foires nationales et internationales pour promouvoir leurs produits et valoriser leurs expériences en tant que parcours inspirants.

En avril dernier, la ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Séniors, Asma Jebri, a annoncé la signature, prochaine, de nouvelles conventions avec des banques publiques afin de lancer la deuxième phase du programme “RAÏDET” et ce, après l’évaluation de sa première phase achevée fin 2025.

“La prochaine phase, qui s’étale sur la période 2026-2030, reposera sur la promotion des projets féminins innovants, le renforcement de la communication directe avec les jeunes filles et les femmes, notamment dans les régions de l’intérieur et les gouvernorats les moins bénéficiaires, ainsi que sur l’encouragement à l’extension des petites et moyennes entreprises.