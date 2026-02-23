L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science et la culture (Unesco) a lancé un nouvel appel à demandes d’assistance internationale au titre du Fonds du patrimoine mondial, avec une date limite fixée au 31 octobre 2026 pour les projets qui seront examinés dans le cadre du cycle 2027.

Ce mécanisme est réservé aux États parties à la Convention du patrimoine mondial dont la Tunisie fait partie, qui doivent soumettre leurs dossiers par l’intermédiaire de leur Commission nationale pour l’UNESCO, de leur Délégation permanente ou du ministère compétent. Les États doivent être à jour de leurs contributions au Fonds, indique l’Unesco.

Les individus, fondations, organisations intergouvernementales (OIG) et ONG ne sont pas éligibles pour soumettre des demandes d’assistance internationale au Fonds du patrimoine mondial.

L’assistance préparatoire concerne notamment l’élaboration de dossiers d’inscription ou de plans de gestion. Les aides à la conservation et à la gestion visent à renforcer la protection des biens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial (pour les assistances d’urgence et de conservation & gestion) ou des sites figurant sur les listes indicatives nationales (pour l’assistance préparatoire). La priorité est accordée aux sites les plus menacés.

L’assistance d’urgence peut être mobilisée en cas de catastrophe naturelle, de conflit ou de toute situation mettant en péril la valeur universelle exceptionnelle d’un site.

Les financements couvrent l’assistance préparatoire, la conservation et la gestion des biens inscrits, ainsi que les interventions d’urgence en cas de menace grave.

Les montants accordés varient selon la nature du projet. Les financements pour les projets de conservation ou de gestion peuvent atteindre 40.000 dollars américains, tandis que l’assistance d’urgence peut aller jusqu’à 75.000 dollars, voire davantage en fonction de l’ampleur de la menace et de l’évaluation technique. Les demandes supérieures à certains seuils financiers font l’objet d’un examen par les organes consultatifs spécialisés avant décision finale par les instances compétentes.

Les demandes d’un montant égal ou inférieur à 5.000 dollars ainsi que celles relevant de l’assistance d’urgence peuvent être introduites à tout moment de l’année.

Les montants accordés varient selon la nature du projet et son niveau d’urgence. Les demandes sont examinées conformément aux procédures établies par les organes compétents du patrimoine mondial.

De plus amples informations sur ce programme d’assistance internationale sont disponibles sur le site de l’Unesco.