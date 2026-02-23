Arsenal a remporté avec autorité le derby du nord de Londres face à Tottenham (4-1), dimanche, lors de la 27e journée de Premier League. Après deux matches nuls consécutifs, les « Gunners » se relancent et consolident leur première place au classement.

Eberechi Eze retrouve l’efficacité

Arsenal s’est imposé en grande partie grâce à un doublé d’Eberechi Eze, qui n’avait plus marqué en championnat depuis son triplé du match aller en novembre (4-1). Le meneur anglais a ouvert le score à la 32e minute sur un service de Bukayo Saka, avant de récidiver à la 60e sur une nouvelle action initiée par l’ailier.

Gyökeres signe un doublé décisif

L’avant-centre Viktor Gyökeres, critiqué en début de saison pour son rendement jugé insuffisant, a également inscrit deux buts (47e, 90e+4). Il réalise ainsi l’un de ses matches les plus aboutis sous le maillot d’Arsenal.

Tottenham est resté dans la partie grâce à l’égalisation provisoire de Randal Kolo Muani (34e), mais les « Spurs », dirigés par leur nouvel entraîneur Igor Tudor et handicapés par de nombreuses blessures, n’ont pas résisté au rythme imposé par leur rival.

Arsenal creuse l’écart en tête

Au classement, Arsenal totalise 61 points et reprend cinq longueurs d’avance sur Manchester City, deuxième avec 56 points. Les Londoniens devront toutefois se déplacer chez leur dauphin en avril.

Les « Gunners » ont disputé un match de plus que City, celui joué mercredi à Wolverhampton (2-2) en rencontre avancée de la 31e journée. Dans ce match, l’équipe de Mikel Arteta avait laissé échapper une avance de deux buts, six jours après un nul concédé à Brentford (1-1).

Les autres résultats de la 27e journée

Manchester City s’est imposé face à Newcastle United (2-1), tandis que Liverpool FC a gagné sur la pelouse de Nottingham Forest (1-0). La journée se conclura lundi avec Everton FC — Manchester United.