La place de Tunis confirme sa santé de fer. Portée par une accélération notable en seconde moitié de semaine, la tendance haussière s’est intensifiée pour porter le Tunindex vers de nouveaux sommets annuels, soutenue par une rotation sectorielle stratégique vers les services aux consommateurs.

Une dynamique haussière qui s’accélère

Le marché boursier tunisien a bouclé la semaine du 16 au 20 février 2026 sur une performance solide. Le Tunindex a progressé de 1,28 % pour s’établir à 14 813,98 points, tandis que le Tunindex20 suit la même trajectoire avec une hausse de 1,30 %. Cette progression porte la performance annuelle (YTD) à un niveau remarquable de +10,14 %, témoignant de la confiance renouvelée des investisseurs en ce début d’année.

Liquidité : Une séance pivot le 18 février

Le volume global des échanges a atteint 75,24 MD TND, avec une moyenne quotidienne sur la cote avoisinant les 12,7 MD TND. Un point d’inflexion majeur a été observé lors de la séance du mercredi 18 février, qui a capté à elle seule plus de 38 % des capitaux de la semaine. Cette concentration des flux démontre une phase de réallocation stratégique des portefeuilles vers les valeurs de croissance.

Rotation sectorielle : Le réveil de la consommation

Le véritable moteur de cette semaine réside dans les indices Services aux Consommateurs et Distribution, tous deux en envolée de +7,74 %. L’agro-alimentaire, poids lourd de la cote, n’est pas en reste avec une progression de 3,57 %. À l’inverse, le secteur du bâtiment (-1,61 %) et celui des assurances (-0,87 %) marquent le pas, subissant des prises de bénéfices légitimes après les récentes hausses.

Palmarès : Entre envolées spéculatives et fondamentaux bancaires

La BTE (ADP) signe la performance de la semaine avec un bond spectaculaire de +23,85 %, suivie par le secteur automobile où City Cars (+15,56 %) et Artes (+12,26 %) affichent une santé insolente. Du côté des poids lourds, l’UIB domine largement les échanges avec plus de 16,7 MD TND de capitaux traités, confirmant le statut de valeur refuge du secteur bancaire.

LIQUIDITÉ & VOLUMES

Volume de la semaine : 75 242 740 TND

75 242 740 TND Capitaux traités sur la cote : 63 464 418 TND

63 464 418 TND Titres de capital : 60 276 132 TND

60 276 132 TND Titres de créance : 3 188 286 TND

3 188 286 TND Hors cote : 2 907 TND

2 907 TND Quantité totale échangée : 4 112 753 titres

4 112 753 titres Échanges sur la cote : 12 412 transactions

📌 Moyenne quotidienne (cote) :

63 464 418 TND / 5 séances ≈ 12,69 MD TND par séance

La séance du 18 février concentre 38,02 % des capitaux hebdomadaires (24 131 746 TND), traduisant une séance pivot. La liquidité reste principalement orientée vers les titres de capital (52,25 % en variation hebdo).

Valeurs les plus échangées (Capitaux)

UIB : 16 799 653 TND

AMEN BANK : 8 055 210 TND

POULINA GP HOLDING : 6 394 819 TND

ATTIJARI BANK : 4 441 403 TND

BIAT : 2 781 285 TND

Les flux confirment un leadership bancaire et industriel.

LE COIN DE L’EXPERT ✅ ACCUMULER UIB – AMEN BANK – ATTIJARI BANK – POULINA GP HOLDING – BIAT

(Volumes soutenus, présence dans le palmarès des capitaux) 👀 SURVEILLER CITY CARS – ARTES – ATELIER MEUBLE INT – SFBT

(Dynamique haussière récente, momentum court terme) ⚠️ PRUDENCE UBCI – SANIMED – BH LEASING – CIMENTS DE BIZERTE

(Tendance baissière hebdomadaire marquée) Liquidité bancaire, Capitalisation boursière, Blue chips, Volume d’échange, Rotation sectorielle

⚠️ Avertissement

Les analyses et recommandations présentées sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil d’investissement personnalisé. Les marchés financiers comportent un risque de perte en capital. Chaque investisseur doit évaluer sa situation et consulter un professionnel agréé avant toute décision.