À Dubaï, la finale du tournoi WTA 1000 de Dubaï opposera ce samedi l’Ukrainienne Elina Svitolina à l’Américaine Jessica Pegula, au terme de deux demi-finales disputées.

Svitolina renverse Gauff au terme d’un combat de trois heures

Seule joueuse non américaine du dernier carré, Svitolina (9e mondiale) a écarté Coco Gauff (4e) dans une rencontre marathon conclue 6-4, 6-7 (13/15), 6-4. L’Ukrainienne a dû batailler pendant près de trois heures, notamment lors d’un tie-break interminable dans la deuxième manche.

Il s’agit de sa deuxième victoire en quelques semaines face à Gauff, après leur quart de finale à Melbourne. L’Américaine a une nouvelle fois éprouvé des difficultés au service, concédant douze doubles fautes au cours du match.

Un retour au premier plan pour l’Ukrainienne

Âgée de 31 ans et ancienne numéro 3 mondiale, Svitolina confirme son excellent début de saison. Elle reste sur un titre à Auckland et une demi-finale à l’Open d’Australie, des performances qui lui ont permis de réintégrer le top 10 pour la première fois depuis 2021.

Sa qualification pour la finale à Dubaï prolonge cette dynamique positive et illustre sa capacité à rivaliser de nouveau avec l’élite mondiale.

Pegula poursuit sa régularité

De son côté, Pegula (5e mondiale) a dominé Amanda Anisimova (N.6) en trois sets 1-6, 6-4, 6-3. L’Américaine a renversé une situation mal engagée après avoir été menée 6-3, 3-1.

Elle confirme ainsi sa remarquable constance : Pegula a atteint au moins les demi-finales lors de ses sept derniers tournois, sans toutefois décrocher un dixième titre.

Face à Anisimova, contre laquelle elle restait invaincue en cinq confrontations, elle a su maintenir cette série positive.

Une finale ouverte

La confrontation entre Svitolina et Pegula mettra aux prises deux joueuses en grande forme. L’Ukrainienne tentera de confirmer son retour au plus haut niveau, tandis que l’Américaine cherchera à transformer sa régularité en titre.