Le calendrier du mois de Ramadan s’étend du 19 février au 20 mars. Les horaires d’Imsak (fin du repas avant l’aube) et d’Iftar (rupture du jeûne au coucher du soleil) évoluent progressivement sur les 30 jours.

Le premier jour, le 19 février, l’Imsak est fixé à 05:26 et l’Iftar à 18:06. Le dernier jour, le 20 mars, l’Imsak intervient à 04:46 et l’Iftar à 18:33.

Une avancée progressive de l’Imsak

Au fil des jours, l’horaire de l’Imsak avance de manière régulière. Entre le 1er et le 30e jour, l’appel à cesser de s’alimenter se décale de 40 minutes, passant de 05:26 à 04:46.

Un Iftar de plus en plus tardif

En parallèle, l’horaire de l’Iftar recule progressivement. Le coucher du soleil, fixé à 18:06 le premier jour, atteint 18:33 lors des derniers jours du mois. L’écart total observé sur la période est de 27 minutes.

📅 Tableau complet des horaires

Jour Date Imsak Iftar
1 Ramadan 19 Février 05:26 18:06
2 Ramadan 20 Février 05:25 18:07
3 Ramadan 21 Février 05:24 18:08
4 Ramadan 22 Février 05:23 18:09
5 Ramadan 23 Février 05:21 18:10
6 Ramadan 24 Février 05:20 18:11
7 Ramadan 25 Février 05:19 18:12
8 Ramadan 26 Février 05:18 18:13
9 Ramadan 27 Février 05:16 18:14
10 Ramadan 28 Février 05:15 18:15
11 Ramadan 01 Mars 05:14 18:16
12 Ramadan 02 Mars 05:12 18:17
13 Ramadan 03 Mars 05:11 18:18
14 Ramadan 04 Mars 05:10 18:19
15 Ramadan 05 Mars 05:08 18:20
16 Ramadan 06 Mars 05:07 18:21
17 Ramadan 07 Mars 05:06 18:22
18 Ramadan 08 Mars 05:04 18:23
19 Ramadan 09 Mars 05:03 18:23
20 Ramadan 10 Mars 05:01 18:24
21 Ramadan 11 Mars 05:00 18:25
22 Ramadan 12 Mars 04:58 18:26
23 Ramadan 13 Mars 04:57 18:27
24 Ramadan 14 Mars 04:55 18:28
25 Ramadan 15 Mars 04:54 18:29
26 Ramadan 16 Mars 04:52 18:30
27 Ramadan 17 Mars 04:51 18:31
28 Ramadan 18 Mars 04:49 18:32
29 Ramadan 19 Mars 04:48 18:33
30 Ramadan 20 Mars 04:46 18:33