À Brasilia, la Confédération brésilienne de football (CBF) a annoncé que le Brésil affrontera l’Égypte en match amical le 6 juin à Cleveland, aux États-Unis. Cette rencontre interviendra une semaine avant l’entrée en lice de la Seleção en Coupe du monde de football 2026.

Un dernier test avant le Mondial

La rencontre se jouera au Huntington Bank Field, enceinte de 67 000 places habituellement occupée par les Cleveland Browns (NFL). Elle constituera le dernier match de préparation du Brésil avant le tournoi coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Ce rendez-vous doit permettre au staff brésilien d’évaluer l’état de forme du groupe à quelques jours du coup d’envoi du Mondial.

Entrée en lice face au Maroc

Dirigée par l’entraîneur italien Carlo Ancelotti, la sélection brésilienne débutera la compétition le 13 juin contre le Maroc. Le groupe C comprend également l’Écosse et Haïti.

Ce premier match sera déterminant pour la suite du parcours de la Seleção dans la phase de groupes.

Un historique favorable au Brésil

Le Brésil et l’Égypte se sont affrontés à six reprises par le passé, avec six victoires brésiliennes. Leur dernière confrontation remonte à 2011.

Cette statistique souligne la domination historique de la Seleção dans ce duel, même si un match amical reste avant tout un rendez-vous de préparation.

D’autres matches de préparation en mars

Avant d’affronter les Pharaons, le Brésil disputera deux autres rencontres amicales en mars, face à la France et à la Croatie, également sur le sol américain.

Ces confrontations contre des adversaires de haut niveau doivent permettre au staff technique d’affiner les choix tactiques et l’effectif avant le Mondial.