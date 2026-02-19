Les 104 matches de la Coupe du monde 2026 se joueront « à guichets fermés », a assuré mercredi Gianni Infantino, président de la Fifa, lors d’une interview sur CNBC. Cette déclaration intervient alors qu’il reste encore des billets disponibles avant le coup d’envoi de la compétition le 11 juin.

Une demande historique de billets

« La demande est là, chaque match est à guichets fermés », a affirmé Infantino. Selon lui, 508 millions de demandes de billets ont été enregistrées en quatre semaines pour environ sept millions de billets disponibles, provenant de plus de 200 pays. La Fifa a toutefois conservé des billets pour une dernière phase de vente qui débutera en avril et se poursuivra jusqu’à la fin du Mondial, le 19 juillet.

Les prix des billets et le marché secondaire

Le prix des billets a été critiqué comme « exorbitant » par les associations de supporters et atteint parfois des sommets sur les sites de revente. Infantino a comparé cette situation au Super Bowl : « C’est comme si en un mois, vous aviez 104 éditions du Super Bowl. » Il a expliqué que les tarifs pouvaient varier grâce à la « tarification dynamique » selon la demande et l’affiche du match. Les billets peuvent également être revendus via les plateformes officielles, ce qui influence les prix.

Un Mondial hors-normes et ses retombées économiques

La Coupe du monde 2026 sera exceptionnelle avec 48 équipes et trois pays organisateurs : États-Unis, Canada et Mexique. Infantino estime les revenus de la Fifa à 11 milliards de dollars, intégralement réinvestis dans le football dans les 211 pays affiliés. L’impact économique sur les États-Unis est estimé à environ 30 milliards de dollars, incluant tourisme, restauration, sécurité et investissements. La compétition devrait attirer 20 à 30 millions de touristes et créer 185.000 emplois à temps plein.

La Tunisie dans le groupe F

Lors du Mondial, la Tunisie évoluera dans le groupe F aux côtés du Japon, des Pays-Bas et du qualifié du deuxième barrage européen, qui opposera l’Ukraine, la Suède, la Pologne et l’Albanie