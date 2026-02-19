Les rencontres du deuxième tour du tournoi ATP 500 de Doha ont livré mercredi plusieurs résultats marquants. Plusieurs têtes de série se sont qualifiées pour les quarts de finale, tandis que d’autres matchs ont offert des surprises et des scores serrés.

Khachanov l’emporte après un set perdu

Karen Khachanov (RUS/N.7) s’impose face à Marton Fucsovics (HUN) en trois sets (6-2, 4-6, 6-4). Après un premier set convaincant, le Russe concède le deuxième avant de conclure le match dans le troisième.

Tsitsipas domine Medvedev

Stefanos Tsitsipas (GRE) bat Daniil Medvedev (RUS/N.4) en deux sets 6-3, 6-4. Le Grec a maîtrisé l’ensemble de la rencontre, remportant les points clés et limitant les occasions pour son adversaire.

Rublev et Lehecka avancent facilement

Andrey Rublev (RUS/N.5) remporte son match contre Fabian Marozsan (HUN) 6-2, 6-4. Jiri Lehecka (CZE/N.8) domine Zizou Bergs (BEL) avec un score net de 6-2, 6-1. Les deux têtes de série n’ont laissé que peu de marge à leurs adversaires.

Fils et Mensik sécurisent leur qualification

Arthur Fils (FRA) s’impose face à Quentin Halys (FRA) 6-1, 7-6 (9/7), après un deuxième set très disputé. Jakub Mensik (CZE/N.6) bat Zhang Zhizhen (CHN) 6-3, 6-2 et rejoint le troisième tour sans difficulté.

Sinner passe sans encombre

Jannik Sinner (ITA/N.2) remporte son duel contre Alexei Popyrin (AUS) 6-3, 7-5. Le joueur italien confirme sa place parmi les favoris du tournoi en contrôlant le match du début à la fin.

Les quarts de finale s’annoncent compétitifs, avec plusieurs têtes de série toujours en lice et des affrontements attendus entre les meilleurs joueurs du tournoi.