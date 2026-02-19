La pièce de théâtre “Les Fugueuses”, texte, scénographie et mise en scène de Wafa Tabboubi participe au Marché des Arts du Spectacle Africain d’Abidjan (MASA), Côte d’Ivoire, du 11 au 18 avril 2026.

Le MASA est aujourd’hui une biennale internationale qui rassemble, pendant une semaine, des artistes, professionnels du spectacle, programmateurs et publics venus des cinq continents. Il constitue un cadre de promotion, de diffusion, de formation, de distribution et de professionnalisation des arts vivants, tout en favorisant les rencontres et les échanges entre acteurs culturels du monde entier. Plus de 300 spectacles, toutes disciplines confondues, se jouent à travers le district d’Abidjan pour l’édition 2026.

La pièce de théâtre “Les Fugueuses”, fruit d’une coproduction entre le Théâtre National Tunisien (TNT) et Ostoura Productions, avec le soutien du ministère des affaires culturelles, réunit six comédiens qui occupent la scène avec Fatma Ben Saidane, Mounira Zakraoui, Lobna Noômane, Oussama Hnayni, Oumaima B’hiri et Sabrine Ben Amor. Dans une création épurée, laissant libre cours à la force du jeu et de l’émotion. Dans une gare, cinq femmes et un homme se retrouvent plongés dans une attente troublante. Pendant quatre-vingt-deux minutes, “ils attendent celle qui ne viendra pas”.