À l’occasion du mois sacré de Ramadan, Attijari bank lance une campagne culturelle et patrimoniale inédite dédiée à la diaspora, placée sous le signe de la transmission, du partage et de la mémoire collective.

Pensée comme un pont entre les générations, cette initiative vise à raviver les rituels du Ramadan qui ont façonné les traditions familiales et culturelles, tout en les recontextualisant pour les nouvelles générations vivant à l’étranger.

À travers cette campagne, Attijari bank réaffirme son engagement à accompagner la diaspora bien au-delà des services bancaires, en valorisant son identité, son héritage et ses liens avec ses racines.

Une capsule hebdomadaire pour faire vivre les traditions

Tout au long du mois de Ramadan, un rendez-vous hebdomadaire sera proposé sous forme de capsules thématiques, chacune mettant en lumière un rituel emblématique du Ramadan : du moment du Shour aux veillées familiales, en passant par les saveurs culinaires ou encore les pratiques spirituelles.

Chaque capsule sera éclairée par l’intervention du chercheur en patrimoine Abdessattar Amamou, qui reviendra sur l’origine du rituel, son évolution à travers le temps et sa signification profonde dans l’histoire et la culture. Cette approche permettra de donner du sens aux traditions, de susciter le dialogue entre générations et de transformer chaque diffusion en un véritable moment de transmission.

Créer l’événement, semaine après semaine

Conçue comme une expérience culturelle vivante, la campagne s’inscrit dans une dynamique événementielle, invitant la diaspora à se retrouver chaque semaine autour d’un rituel partagé, à échanger, à se souvenir et à transmettre. En mettant en récit ces pratiques, Attijari bank souhaite créer un espace de connexion émotionnelle entre les aînés et les plus jeunes, entre le passé et le présent.

« Le Ramadan est un temps fort de spiritualité, mais aussi de transmission. À travers cette campagne, nous souhaitons célébrer ce qui nous rassemble, renforcer les liens intergénérationnels et accompagner la diaspora dans la préservation de son héritage culturel », déclare M. Saïd Sebti, Directeur Général d’Attijari bank.

Un engagement durable auprès de la diaspora

Avec cette campagne ramadanesque, Attijari bank confirme sa volonté d’être un partenaire de confiance de la diaspora, attentif à ses valeurs, à son histoire et à ses aspirations, et d’inscrire son action dans une relation durable, humaine et porteuse de sens.