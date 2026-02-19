Treize soirées rythmeront le programme des “Nuits ramadanesques” 2026 du Club Culturel Tahar Haddad, programmées du 21 février au 11 mars 2026.

La programmation s’ouvre le samedi 21 février avec Mohamed Ali Chebil, avant de laisser place, le 22 février, au spectacle “Stambali Fusion” porté par Belhassen Mihoub. Le 23 février, Abdallah Mresh présentera “Nesmat Machrikiya”, tandis que le 25 février, Souhail Charni investira la scène avec “Sertanova”, dans le cadre du Festival de la médina. Les soirées se poursuivent avec Haythem Hadhiri le 26 février, Dorsaf Hamdani et son spectacle “Taranim” le 27 février, puis Selim et Nour Arjoun le 28 février.

Au début du mois de mars, le public retrouvera Chahrazed Helal le 1er mars, suivie de Noha Rhaiem le 3 mars. Une place particulière est accordée au cinéma avec la soirée du 7 mars, “Un autre automne pour les amateurs”, proposée par la Fédération tunisienne des cinéastes amateurs (FTCA). Le 8 mars, Montassar Lamiri animera la soirée “Naghma w Hikaya” avant que Haykel Siala ne présente “Rafik El-Darb” le 10 mars. La clôture aura lieu le 11 mars avec “Entre l’Orient et l’Occident” de Sabri Ouni.

Il est à noter que toutes les soirées sont programmées à 22h00, au Club Culturel Tahar Haddad.