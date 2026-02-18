Le programme de placement familial des personnes âgées, mis en œuvre par le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors, prend en charge actuellement 435 personnes âgées à travers les différents gouvernorats du pays, a souligné mercredi le ministère.

La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Asma Jebri a visité un nombre de personnes âgées dont l’âge varie entre 76 et 96 ans qui bénéficient du programme de placement familial dans le gouvernorat de Ben Arous.

A cette occasion, elle a pris connaissance des conditions de placement des bénéficiaires dans les familles d’accueil au début du mois de Ramadan et s’est enquis de leur état de santé physique et psychique et des conditions de vie au sein des familles d’accueil.

Elle a salué les efforts déployés par les familles d’accueil en matière d’accompagnement des personnes âgées, soulignant que la famille est l’environnement naturel qui garantit des conditions de vie dignes et préserve leur équilibre psychologique.