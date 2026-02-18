Les barrages d’accession aux huitièmes de finale de la Ligue des champions ont débuté mardi 17 février. Quatre rencontres aller ont été disputées. Galatasaray a dominé la Juventus Turin. Le Paris SG et le Real Madrid ont gagné à l’extérieur. Dortmund a pris l’avantage à domicile.

Galatasaray surprend la Juventus

À Istanbul, Galatasaray (TUR) s’impose largement face à la Juventus Turin (ITA) (5-2). Le club turc prend une option avant le retour. La Juventus devra combler un retard de trois buts pour espérer poursuivre sa route.

Le PSG gagne à Monaco

Dans un duel franco-français, Monaco (FRA) s’incline à domicile face au Paris SG (FRA) (2-3). Le club parisien marque trois fois et repart avec un avantage d’un but avant la manche retour.

Le Real s’impose à Lisbonne

Le Real Madrid (ESP) l’emporte sur la pelouse de Benfica (POR) (0-1). Les Madrilènes prennent l’ascendant grâce à ce succès à l’extérieur. Benfica reste en course avant le match retour.

Dortmund assure face à l’Atalanta

En Allemagne, Dortmund (GER) bat l’Atalanta Bergame (ITA) (2-0). Les Allemands conservent leur cage inviolée et abordent le retour avec deux buts d’avance.

Quatre affiches mercredi

Les barrages se poursuivent mercredi 18 février avec quatre rencontres : Qarabag (AZE) reçoit Newcastle (ENG), Club Bruges (BEL) affronte l’Atlético Madrid (ESP), l’Olympiakos (GRE) accueille le Bayer Leverkusen (GER), et Bodoe/Glimt (NOR) joue contre l’Inter Milan (ITA).

Les matches retour détermineront les qualifiés pour les huitièmes de finale.