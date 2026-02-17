Tandis que la Banque Centrale de Tunisie (BCT) verrouille son taux directeur à 7 % pour juguler une inflation sous-jacente persistante, l’Europe amorce sa révolution : Union de l’épargne, euro numérique et choc de liquidité. Entre une Tunisie en “apnée maîtrisée” et une zone euro en pleine mutation structurelle, le décalage de phase devient un risque souverain. La Tunisie peut-elle encore transformer sa résilience en croissance réelle ?

I. Le Pouls Économique : Une Résilience de Façade ?

Le maintien du taux directeur à 7 % par la BCT confirme une doctrine : la désinflation avant tout. Si l’inflation globale reflue à 4,8 %, l’étroitesse de l’écart avec l’inflation sous-jacente (4,9 %) révèle des tensions structurelles sur les coûts.

Les Paradoxes de l’Économie Tunisienne

Indicateur Valeur / État Analyse Réserves de Change 25,8 Mrds TND (109 j) Un matelas de sécurité confortable mais statique. TUNINDEX 14 525 points Une bourse déconnectée de la croissance réelle (+2,5 %). Digitalisation Chèque -58,8% / Virement +42,3% Une mutation bancaire réussie mais gourmande en investissements. Déficit Commercial > 21 Mrds TND Le talon d’Achille de la balance des paiements.

La Tunisie souffre d’un “effet d’éviction” majeur. La solidité des banques repose en grande partie sur le financement du déficit de l’État, tarissant le crédit au secteur privé et plafonnant la croissance à un niveau de simple survie.

II. L’Onde de Choc Européenne : Le Nouveau Paradigme de la BCE

L’appel de la BCE à une Union Épargne-Investissement change la donne pour les partenaires de la rive Sud. L’Europe ne cherche plus seulement la stabilité, mais la compétitivité systémique.

L’Euro Numérique : Pour la Tunisie, l’adaptation des systèmes de paiement n’est plus une option, sous peine d’exclusion des flux transfrontaliers.

La Concurrence pour les Capitaux : Si l’UE parvient à mobiliser son épargne interne pour sa transition industrielle, les investissements directs étrangers (IDE) vers le Maghreb seront soumis à des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) drastiques.

III. Prospective : Les Niches de Souveraineté

Pour éviter le déclassement, la Tunisie doit pivoter vers des secteurs à haute valeur ajoutée, moins exposés aux cycles de consommation de base :

Export de Services (Santé & Tech) : Le succès de la TAMAS en médecine esthétique prouve que Tunis peut être un hub régional. C’est le modèle de la “croissance immatérielle” : forte valeur ajoutée, faible empreinte carbone. Souveraineté Énergétique : Face au MACF (Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières) européen, le solaire n’est plus une alternative écologique, mais une nécessité d’exportation. Chaque kWh vert est un point de PIB préservé. Diplomatie Économique Féminine : L’internationalisation via la CNFCE permet de briser l’isolement et d’accéder à des financements multilatéraux spécifiques.

Verdict Éditorial : Choisir sa Dette

2026 marque la fin de la gestion comptable. Le FMI et les agences de notation ne scrutent plus seulement les ratios de déficit, mais la qualité de la dépense.

La Mauvaise Dette : Financer le fonctionnement et les subventions non ciblées. C’est le chemin du déclin.

La Dette Utile : Investir dans l’infrastructure numérique, la transition énergétique et la formation aux métiers de demain.

Conclusion : La stabilité vigilante de la BCT a sauvé le dinar, mais elle ne sauvera pas l’emploi. L’heure est à l’arbitrage : il faut oser la dette de transition pour ne pas subir la stagnation structurelle.

En 2026, la vraie question n’est pas « pouvons-nous tenir ? »

