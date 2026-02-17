En 2026, alors que la BCE déploie ses premières phases de monnaie numérique de banque centrale (MNBC), la Tunisie se retrouve face à un défi de souveraineté monétaire numérique.

1. La fin des intermédiaires coûteux ?

Actuellement, les transferts des TRE (environ 10 % du PIB tunisien) sont ponctionnés par des frais de change et des commissions bancaires élevés.

L’opportunité : Un euro numérique permettrait des transferts quasi instantanés et à moindre coût.

Le risque : Si la Tunisie ne dispose pas d’un Dinar Numérique ou d’une passerelle d’interopérabilité (via la technologie blockchain ou des protocoles de paiement modernisés), ces flux pourraient rester captifs de portefeuilles numériques européens, échappant ainsi au système bancaire national.

Coût de transaction moyen pour un transfert d’argent depuis un pays donné (%)

2. Le risque de “Dollarisation” (ou Euroïsation) numérique

Si l’euro numérique devient trop facile d’utilisation pour les Tunisiens (via des comptes de paiement non résidents ou des plateformes décentralisées), le risque est de voir une partie de l’épargne locale se stocker “virtuellement” en euros.

Conséquence : Une perte de contrôle de la BCT sur la masse monétaire circulant sur le territoire. La stabilité de 7 % du taux directeur deviendrait alors un levier de moins en moins efficace.

3. Modernisation forcée du secteur bancaire tunisien

Pour capter cette “manne numérique”, les banques tunisiennes doivent passer d’un modèle de frais de gestion à un modèle de services à valeur ajoutée.

Le virement domine (+42,3 %) : C’est un bon début, mais insuffisant face à une MNBC.

Action requise : Accélérer l’Open Banking pour permettre aux TRE d’investir directement depuis leur “Wallet Euro” vers des produits d’épargne ou des projets de transition énergétique en Tunisie, sans passer par le parcours du combattant administratif actuel.

Synthèse Stratégique pour l’Éditorial

Enjeu Impact pour la Tunisie Priorité (1-5) Coût des transferts Réduction drastique (hausse du revenu disponible des familles). 5 Liquidité Bancaire Risque de fuite si les banques locales ne sont pas prêtes. 4 Inclusion Financière Accélération de la bancarisation des zones rurales via le mobile. 4

L’euro numérique est le cheval de Troie de la modernité financière. Soit la Tunisie construit les ponts pour l’accueillir et canaliser ces devises vers l’investissement productif, soit elle érige des barrières réglementaires qui ne feront que nourrir le marché parallèle numérique.”