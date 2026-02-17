Le ministÃ¨re de lâ€™Ã©ducation a pris une sÃ©rie de mesures visant Ã protÃ©ger les Ã©tablissements scolairesÂ contreÂ toutes formes de violence, dont notammentÂ lâ€™interdiction dâ€™organiser des manifestations connues sous l’appellation deÂ “Dakhla du Bac” et la prise de photosÂ Ã l’intÃ©rieurÂ de cesÂ Ã©tablissements.

Le ministÃ¨re a soulignÃ©,Â dans une note adressÃ©e aux commissaires rÃ©gionaux de lâ€™Ã©ducation et aux directeurs des Ã©tablissements Ã©ducatifs, l’interdictionÂ dâ€™organiser toutes activitÃ©s liÃ©es Ã ce quâ€™on appelle ” Dakhla du Bac” ou “craquage” et de recenser toutes activitÃ©s pouvantÂ nuire Ã la sÃ©curitÃ© de la famille Ã©ducative ou perturber la vie scolaire, Ã travers leÂ signalement rapide et la prise des mesures disciplinaires et lÃ©gales nÃ©cessaires.

Le ministÃ¨re de l’Ã©ducation a prÃ©cisÃ© quâ€™il Ã©tait strictement interdit aux Ã©lÃ¨vesÂ dâ€™utiliser les tÃ©lÃ©phones portables au sein des Ã©tablissements scolaires et de prendre des photos Ã lâ€™intÃ©rieur de l’Ã©tablissement hors du cadre autorisÃ©.

Parmi les mesures figurant sur cette note, une seule entrÃ©e sera rÃ©servÃ©e aux Ã©lÃ¨ves et visiteurs avec un gardien qui sera chargÃ© de l’ouvrir et laÂ fermer selon les horaires fixÃ©s, avec la nÃ©cessitÃ© de vÃ©rifier lâ€™identitÃ© des visiteurs, outre la fermeture de toutes les autres issues pour les exploiterÂ uniquement en cas de nÃ©cessitÃ©.

Le ministÃ¨re a appelÃ© Ã l’organisation deÂ visites aux parents et aux visiteurs et Ã l’interdiction d’entrÃ©eÂ aux classes et aux espaces Ã©ducatifs pendant les cours. Des espaces seront rÃ©servÃ©s pour accueillir les parents selon les normes qui prÃ©servent lâ€™intÃ©rÃªt des Ã©lÃ¨ves et le bon dÃ©roulement des cours.

Le ministÃ¨re de lâ€™Ã©ducation a Ã©galement appelÃ©Â les commissaires rÃ©gionaux Ã encourager les enseignants, toutes spÃ©cialitÃ©s confondues, Ã consacrer un intervalleÂ de temps pendant les coursÂ pour dialoguer avec les Ã©lÃ¨ves et les mettre en garde contre la violence, et Ã les sensibiliser aux dangers de certains comportements Ã risque afin d’enraciner la culture deÂ dialogue.

Le ministÃ¨re a soulignÃ© lâ€™importance de renforcer la coopÃ©ration avec les services de sÃ©curitÃ© et administratifs rÃ©gionaux et locaux pour sÃ©curiser lâ€™environnement scolaireÂ et protÃ©ger la famille Ã©ducative.

Il a relevÃ© l’importance de l’ouverture de l’Ã©tablissement Ã©ducatifÂ sur la sociÃ©tÃ© Ã travers l’organisation de rÃ©unions pÃ©riodiquesÂ avec les parents pour renforcer leur rÃ´le Ã©ducatifÂ en incitant les Ã©lÃ¨ves Ã respecter les enseignants etÂ Ã valoriser leurs rÃ´les pÃ©dagogiques et scientifiques, eu Ã©gard leur noble mission et leurÂ impact sur l’Ã©dification de la personnalitÃ© des Ã©lÃ¨ves, mise Ã part la nÃ©cessitÃ© dâ€™encadrer davantage les enfants et d’assurer un suivi quotidien sur le plan scolaire et comportemental.