Institut National de la Météorologie annonce des pluies éparses sur le nord du pays ce 17 février. Ces précipitations concerneront également, de manière localisée, les régions du centre au cours de la matinée.

Selon les prévisions officielles, ces pluies prendront un caractère temporairement orageux sur l’extrême nord-ouest. Le temps évoluera ensuite vers un ciel partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Vent fort sur plusieurs régions

Le vent soufflera de secteur nord-ouest. Il sera fort à très fort sur le nord et le centre, ainsi que localement sur le sud-est. Les rafales pourront atteindre 70 km/h dans ces zones.

Ailleurs, le vent restera modéré à relativement fort. Cette situation pourrait influencer les conditions de circulation, notamment dans les zones exposées.

Mer agitée sur les côtes

L’état de la mer sera agité à très agité dans le Golfe de Gabès. Sur le reste du littoral, la mer sera houleuse à très agitée.

Ces conditions appellent à la vigilance pour les activités maritimes et la navigation côtière.

Températures contrastées

Les températures maximales varieront selon les régions. Elles seront comprises entre 12 et 19 degrés sur le nord et les hauteurs ouest.

Dans les autres régions du pays, les maximales oscilleront entre 19 et 24 degrés.