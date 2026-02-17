L’Inter Milan a conforté sa première place du championnat d’Italie après sa victoire spectaculaire face à la Juventus Turin (3-2), lors de la 25e journée, tandis qu’en France, Lens conserve la tête du classement malgré la pression du Paris Saint-Germain, battu à Rennes lors de la 22e journée.

L’Inter frappe fort dans le choc face à la Juventus

Le duel au sommet entre l’Inter Milan et la Juventus Turin a tenu toutes ses promesses. Les Milanais se sont imposés 3-2 à domicile, signant une victoire précieuse qui leur permet de porter leur total à 61 points et de consolider leur position de leader avec une avance confortable.

Dans le même temps, l’AC Milan s’est imposé sur le terrain de Pise (2-1), conservant sa deuxième place avec 53 points, mais avec un match de retard. Le SSC Naples et l’AS Rome se sont neutralisés (2-2), laissant filer l’occasion de réduire l’écart avec le leader.

L’Atalanta Bergame a également réalisé une bonne opération en s’imposant sur la pelouse de la Lazio Rome (2-0), consolidant sa place dans le haut du classement.

Après 25 journées, l’Inter domine largement avec 20 victoires, confirmant son statut de principal favori pour le titre.

Lens résiste malgré la pression du PSG en France

En championnat de France, le RC Lens conserve la première place avec 52 points après sa démonstration face au Paris FC (5-0). Les Lensois profitent notamment de la défaite du Paris Saint‑Germain sur la pelouse du Stade Rennais FC (3-1), un revers qui freine leur course vers la première place.

L’Olympique Lyonnais reste solidement installé à la troisième place après sa victoire face à l’OGC Nice (2-0). De son côté, l’Olympique de Marseille a concédé un nul face au RC Strasbourg Alsace (2-2), manquant l’occasion de se rapprocher du podium.

Par ailleurs, l’AS Monaco a dominé le FC Nantes (3-1), tandis que le LOSC Lille et le Stade Brestois 29 se sont quittés sur un score de parité (1-1).

Des leaders solides dans les deux championnats

Après respectivement 25 et 22 journées, l’Inter Milan et Lens confirment leur solidité en tête de leurs championnats respectifs. Les Nerazzurri disposent d’une avance confortable, tandis que la lutte reste plus serrée en Ligue 1, avec seulement un point d’écart entre Lens et le PSG.

La suite de la saison s’annonce déterminante, avec plusieurs confrontations directes qui pourraient redistribuer les cartes dans la course aux titres italien et français.