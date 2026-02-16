La Canadienne Victoria Mboko intègre pour la première fois de sa carrière le Top 10 du classement WTA, publié lundi, à la suite de sa finale disputée au tournoi WTA 1000 de Doha. À seulement 19 ans, la joueuse gagne trois places pour atteindre le 10e rang mondial avec 3.246 points.

Cette progression marque une étape importante pour la jeune Canadienne, qui poursuit son ascension au plus haut niveau du tennis féminin. Sa performance au Qatar a joué un rôle déterminant dans cette avancée au classement.

Muchova remonte après son sacre à Doha

La Tchèque Karolína Muchová, victorieuse du tournoi de Doha, effectue également une forte progression. Elle remonte de treize places pour atteindre le 11e rang mondial, juste derrière Mboko.

Le tournoi qatari a ainsi eu un impact direct sur la hiérarchie mondiale, avec plusieurs mouvements significatifs parmi les meilleures joueuses du circuit.

Sabalenka reste solidement installée au sommet

La Bélarusse Aryna Sabalenka conserve la première place mondiale avec 10.870 points, devant la Polonaise Iga Świątek, deuxième avec 7.803 points. Aucune des deux joueuses n’a participé au tournoi de Doha.

La Kazakhstanaise Elena Rybakina reste troisième mondiale avec 7.523 points, malgré son élimination en quarts de finale au Qatar face à Mboko.

Gauff et Pegula progressent, Anisimova recule

L’Américaine Coco Gauff gagne une place et occupe désormais le quatrième rang mondial, suivie de sa compatriote Jessica Pegula, cinquième, également en progression d’un rang.

En revanche, Amanda Anisimova, tenante du titre à Doha, recule de deux positions et se retrouve sixième mondiale après son élimination dès le deuxième tour.

La Russe Mirra Andreeva (7e), l’Italienne Jasmine Paolini (8e) et l’Ukrainienne Elina Svitolina (9e) complètent le Top 10.

L’entrée de Mboko dans ce cercle restreint confirme l’émergence d’une nouvelle génération capable de bousculer l’ordre établi du tennis féminin mondial.