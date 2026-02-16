Le RC Lens s’empare de la première place du championnat de France à l’issue de la 22e journée, disputée du 13 au 15 février, malgré sa large victoire (5-0) sur le terrain du Paris FC. Avec 52 points, le club nordiste devance désormais le Paris Saint-Germain (51 points), battu à l’extérieur par le Stade Rennais (3-1).

Ce revers du PSG permet à Lens de prendre seul les commandes du classement. Le club parisien reste toutefois au contact immédiat, à un point seulement du leader.

Lyon confirme, Marseille accroché

Derrière le duo de tête, Olympique Lyonnais consolide sa troisième place grâce à sa victoire (2-0) face à OGC Nice. Lyon compte désormais 45 points et conforte sa position sur le podium.

L’Olympique de Marseille, quatrième avec 40 points, a laissé filer deux points après son match nul (2-2) contre le RC Strasbourg. Ce résultat freine la progression du club phocéen dans la course au podium.

De son côté, le LOSC Lille reste cinquième après son nul (1-1) contre le Stade Brestois 29.

Rennes, Monaco et Lorient se relancent

La victoire de Rennes contre le PSG constitue l’un des faits marquants de la journée. Le club breton remonte à la sixième place avec 34 points, à égalité avec Lille.

L’AS Monaco a dominé le FC Nantes (3-1), ce qui lui permet d’atteindre la huitième place avec 31 points, à égalité avec Strasbourg et FC Lorient, vainqueur d’Angers SCO (2-0).

Le Le Havre AC s’est imposé face au Toulouse FC (2-1), tandis que l’AJ Auxerre a signé un succès important sur la pelouse du FC Metz (3-1).

La lutte pour le maintien s’intensifie

Dans le bas du classement, Nantes (17e, 14 points) et Metz (18e, 13 points) restent en grande difficulté. Les deux clubs ferment la marche après cette 22e journée et voient leurs chances de maintien se compliquer.

Auxerre, grâce à sa victoire, remonte à la 16e place avec 17 points et conserve un espoir dans la course au maintien.

À ce stade de la compétition, la lutte pour le titre reste très ouverte entre Lens et le PSG, tandis que la bataille pour le maintien concerne plusieurs équipes séparées par quelques points seulement.