Après deux années d’interruption, la Générale Industrie du Nord (GINOR), unique sucrerie de betterave à sucre en Tunisie spécialisée dans la fabrication, la transformation et la commercialisation des produits et sous-produits tirés de cette culture (Sucre / Mélasse / Pulpes fraîches), vient de relancer cette culture industrielle.

Dans un communiqué la société Ginor, qui a été créée en 2013, annonce avoir achevé avec succès la phase de semis de la campagne agricole en cours, dans des conditions jugées favorables grâce à des pluies qui ont facilité l’installation des cultures.

Au total, 1 400 hectares ont été emblavés, une superficie présentée comme suffisante pour aborder la saison avec un niveau d’équilibre jugé satisfaisant.

Mieux, Ginor, qui a développé jusqu’ici cette culture au nord ouest, a décidé d’étendre les superficies dédiées à cette culture au centre et au sud du pays.

D’après Ginor, l’année dernière, des cultures expérimentales ont été menées sur une vingtaine de parcelles, pour une superficie totale de 10 hectares, dans plusieurs régions du centre et du sud. Les essais ont concerné notamment les gouvernorats de Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Tataouine, Mahdia, Kairouan et Gabès.

Les résultats de l’extension géographique de cette culture ont été fort positifs selon la même source.

Ginor affirme cibler plus de 3000 hectares lors de la prochaine campagne, dont environ 1000 hectares dans le centre et le sud.

Si cet objectif est réalisé, la relance de la betterave sucrière prend une dimension stratégique pour la Tunisie : elle ouvre la voie à une autosuffisance partielle et à une meilleure sécurisation de l’approvisionnement national en sucre, ce qui fera oublier aux tunisiens les désagréables pénuries connues en ce produit il y a quelques années.

