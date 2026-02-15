Résultats de la 21e journée du championnat de Ligue 1 professionnelle disputée vendredi, samedi et dimanche :

– Vendredi 13 février :

Au Bardo :

Stade Tunisien 3 Mohamed Amine Khemissi (44), Marouane Sahraoui (59), Amado Ndiaye (76 sp)

O. Béja 2 Mohamed Hedi Hadouchi (41), Gafsi El Houcine (51)

A Kairouan :

JS Kairouan 1 Abdullay Kanou (21)

Etoile du Sahel 2 Mohamed Amine Ben Amor (9), Maher Seghaier (90+2)

A Gabès :

AS Gabès 0

CA Bizertin 0

– Samedi 14 février :

A Bizerte :

AS Soliman 0

AS Marsa 2 Yousri Arfaoui (44), Ricky Hans (62)

– Dimanche 15 février :

A Radès :

Club Africain 3 Oussema Bouguerra (52), Firas Chawat (59), Ghaith Zaalouni (90+7 P)

JS Omrane 0

A Monastir :

US Monastir 3 Malek Miladi (11 P), Fakhreddine Ben Youssef (55 P, 90)

ES Zarzis 0

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane 0

CS Sfaxien 1 Rayane Derbali (59)

NB : Le match ES Métlaoui-Espérance de Tunis sera désigné ultérieurement.

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. Club Africain 45 21 13 6 2 28 8 +20

2. Stade Tunisien 41 20 11 8 1 23 6 +17

3. Espérance ST 40 18 12 4 2 31 6 +25

4. CS Sfaxien 39 21 11 6 4 28 11 +17

5. US Monastir 36 21 9 9 3 23 13 +10

6. Etoile du Sahel 30 21 8 6 7 21 18 +03

7. ES Zarzis 26 21 7 5 9 19 22 -03

8. ES Métlaoui 26 20 6 8 6 13 17 -04

9. JS Omrane 25 21 7 4 10 15 24 -09

10. AS Marsa 25 21 8 1 12 20 20 00

11. US Ben Guerdane 24 21 5 9 7 13 17 -04

12. CA Bizertin 24 21 6 6 9 12 20 -08

13. JS Kairouan 20 21 6 2 13 14 32 -18

14. O. Béja 18 21 5 3 13 11 31 -20

15. AS Gabès 17 21 3 8 10 10 24 -14

16. AS Soliman 13 20 2 7 11 9 21 -12