Ferid Ben TanfousLe secteur bancaire tunisien est en deuil après l’annonce du décès de Ferid Ben Tanfous, ancien directeur général de l’Arab Tunisian Bank (ATB). Figure du paysage financier national, il a occupé des fonctions de premier plan durant plusieurs décennies.

Dans un message publié à cette occasion, l’ATB a exprimé sa « profonde tristesse » et salué la mémoire d’un dirigeant qui a marqué l’institution par sa vision stratégique et la dynamique de transformation qu’il y a impulsée. La banque a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ceux qui l’ont connu.

Son héritage se mesure autant par les institutions qu’il a dirigées qu’aux parcours professionnels qu’il a contribué à lancer. Ses qualités humaines, sa disponibilité et son engagement sont régulièrement cités par ceux qui l’ont côtoyé.

« إنا لله وإنا إليه راجعون »