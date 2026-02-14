Le secteur bancaire tunisien est en deuil après l’annonce du décès de Ferid Ben Tanfous, ancien directeur général de l’Arab Tunisian Bank (ATB). Figure du paysage financier national, il a occupé des fonctions de premier plan durant plusieurs décennies.

Dans un message publié à cette occasion, l’ATB a exprimé sa « profonde tristesse » et salué la mémoire d’un dirigeant qui a marqué l’institution par sa vision stratégique et la dynamique de transformation qu’il y a impulsée. La banque a présenté ses condoléances à la famille du défunt, à ses proches ainsi qu’à l’ensemble de ceux qui l’ont connu.

Son héritage se mesure autant par les institutions qu’il a dirigées qu’aux parcours professionnels qu’il a contribué à lancer. Ses qualités humaines, sa disponibilité et son engagement sont régulièrement cités par ceux qui l’ont côtoyé.

« إنا لله وإنا إليه راجعون »