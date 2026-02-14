La 24e journée du Championnat d’Espagne de football a débuté vendredi 13 février par un match nul entre Elche CF et CA Osasuna (0-0). Au classement, le FC Barcelone conserve la première place avec 58 points, suivi de près par le Real Madrid (57 points).

Duel au sommet entre Barcelone et Madrid

Le FC Barcelone compte 19 victoires en 23 matches, pour une différence de buts de +40 (63 buts marqués, 23 encaissés). Le Real Madrid suit avec 18 victoires et la meilleure défense du championnat (18 buts encaissés).

L’Atlético Madrid occupe la troisième place avec 45 points en 23 rencontres. Villarreal CF affiche le même total, mais avec un match en moins (22 joués).

Le programme du week-end

Samedi 14 février, plusieurs affiches sont au programme : RCD Espanyol de Barcelone affronte Celta de Vigo, Getafe CF reçoit Villarreal, Séville FC joue contre Deportivo Alavés, tandis que le Real Madrid accueille Real Sociedad.

Dimanche 15 février, Real Oviedo affronte Athletic Bilbao. Rayo Vallecano reçoit l’Atlético Madrid. Levante UD joue contre Valence CF. RCD Majorque affronte Real Betis.

La journée se conclut lundi 16 février avec Gérone FC face au FC Barcelone.

Lutte pour le maintien

En bas de tableau, Real Oviedo est dernier avec 16 points en 22 matches. Levante UD (18 pts) et Rayo Vallecano (22 pts) complètent la zone rouge.

Valence (23 pts) et Majorque (24 pts) restent sous pression, tandis qu’Elche, après son nul, totalise 25 points en 24 matches.