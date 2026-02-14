La 22e journée du Championnat d’Allemagne de football a débuté vendredi 13 février par une victoire nette de Borussia Dortmund face à Mayence 05 (4-0). Un succès qui permet au club de la Ruhr de consolider sa deuxième place au classement avec 51 points en 22 matches.

Dortmund s’impose, le Bayern garde la main

Grâce à ce large succès, Dortmund revient à trois longueurs du leader, le Bayern Munich, qui totalise 54 points en 21 rencontres (17 victoires, 3 nuls, 1 défaite). Le Bayern affiche la meilleure attaque (79 buts marqués) et la meilleure différence de buts (+60).

Derrière, Hoffenheim occupe la troisième place avec 42 points en 21 matches. RB Leipzig et VfB Stuttgart suivent avec 39 points chacun.

Le programme du week-end

La journée se poursuit samedi 14 février avec plusieurs affiches programmées à 15h30 : Eintracht Francfort reçoit Borussia Mönchengladbach, tandis que Bayer Leverkusen affronte St Pauli. Werder Brême défie le Bayern Munich. Hambourg SV joue contre Union Berlin, et Hoffenheim affronte Fribourg.

À 18h30, VfB Stuttgart accueille FC Cologne.

Dimanche 15 février, Augsbourg reçoit Heidenheim à 15h30. À 17h30, RB Leipzig affronte Wolfsburg.

Classement : bataille en haut et en bas

Leverkusen est sixième avec 36 points en 20 matches. Fribourg (30 pts), Francfort (28 pts) et Union Berlin (25 pts) complètent la première moitié du tableau.

En bas de classement, St Pauli (17 pts) et Heidenheim (13 pts) ferment la marche. Werder Brême et Wolfsburg comptent 19 points chacun. Mayence, battu vendredi, reste 14e avec 21 points en 22 matches.